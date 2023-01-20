В Днепре зафиксировали температурный рекорд на Крещение

В Днепре в этом году было аномально теплое Крещение.

На Крещение в Днепре температура воздуха достигла +12 градусов. Таким образом, был перекрыт исторический температурный максимум в этот день.

Как сообщил на своей странице в Facebook начальник регионального центра по гидрометеорологии Василий Гринчак, самая высокая температура в этот день была зафиксирована еще 67 лет назад.

Последнее аномально теплое Крещение было в 1955, когда синоптики зафиксировали температуру воздуха в 11,2 градуса тепла.

Самая высокая температура 19 января была зафиксирована в 1955 году на отметке 11,2 тепла. Абсолютный максимум января для Днепра +12,5, который наблюдался в 1948 году, остается не перекрытым, — написал Василий Гринчак.

Синоптик также отметил, что в Кривом Роге максимальная температура 19 января 2023 составляла 16° тепла, что на градус выше абсолютного максимума января, который зафиксировали в 1971 году.

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