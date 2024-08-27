В Днепре зафиксировали случаи заболевания новым субвариантом коронавируса FLiRT

На Днепропетровщине обнаружили больных новым субвариантом коронавируса штамма Омикрон.

Согласно еженедельному мониторингу Днепропетровского областного ЦКПБ по санитарно-эпидемической ситуации в регионе, за период с 16 по 22 августа в Днепре и области обнаружили 5 больных субвариантом FLiRT штамма Omicron.

Соответствующие результаты были опубликованы на портале центра.

В Днепре обнаружены трое больных в возрасте 18, 48 и 70 лет, в Павлограде заболел один 20-летний человек, а также один случай зафиксировали в Пятихатках — больному 43 года. К счастью, летальные случаи не зарегистрированы. О состоянии больных не говорится.

Всего за неделю зарегистрировали 1193 случая заболеваемости COVID-19, что на 12,7% превышает результаты предыдущей недели.

По данным Минздрава, пики заболеваний новым штаммом коронавируса в Украине фиксируются с июля, всего в августе зарегистрировали 20 тысяч случаев, из них 3 тысячи больных были госпитализированы. Относительно летальных исходов не сообщается.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ находится на межсезонном уровне.

Новый штамм FLiRT – что известно?

В ЦКПХ отмечают, что новый штамм скорее поражает ослабленный иммунитет. Вакцинированные могут также заболеть, однако благодаря иммунитету от вакцинации значительно снижается риск осложнений.

Этот штамм происходит от варианта Omicron, первые случаи которого были зафиксированы в Украине в начале 2024 года.

Вакцинация против COVID-19 не предотвращает заражение, однако является вариантом защиты от тяжелой формы болезни, а также предотвращает осложнения и летальные формы.

Особенно рекомендована прививка группам риска тяжелого течения COVID-19, к которым относятся пожилые люди старше 60 лет (особенно 75+); беременные женщины; лица с сопутствующими состояниями (иммуносупрессия и другие).Пункты прививки в Украине, в том числе в Днепропетровской области, обеспечены бесплатной омикрон-специфической вакциной производства Pfizer, — написали в публикации ЦКПХ.

Напомним, ранее мы писали, что Днепропетровщина – вторая по количеству больных COVID-19.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: