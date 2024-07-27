В Днепре задержан подозреваемый в убийстве знакомого

Об этом сообщает ГУНП в Днепропетровской области.
Правоохранители задержали 24-летнего подозреваемого.
Преступление произошло в съемной квартире по ул. Тополиной по месту жительства нападающего. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес оппоненту смертельные удары руками по телу. Потерпевший скончался на месте происшествия, — говорится в сообщении.
В квартире обнаружили тело 41-летнего мужчины.
Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 УПК РФ. Следователи сообщили ему о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УКУ.
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