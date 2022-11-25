В Днепре задержан мужчина в военной форме, который фотографировал Мерефо-Херсонский мост

О подозрительном мужчине, фотографировавшем Мерефо-Херсонский мост, патрульным сообщили местные жители. Делал он это гуляя на Монастырском острове, пишет Репортер.
Днепряне рассказали, что незнакомец был в военной форме и направился в глубь острова. Приехав на вызов, патрульные осмотрели территорию и нашли высокого мужчину, который был похож по описанию.
В ходе общения полицейские выяснили, что 43-летний мужчина находится на лечении в Днепре. В его телефоне нашли видеозаписи ж/д моста, пешеходного моста на остров и видео самого парка и острова.
Теперь полицейские выяснят, мужчина просто турист, или был корректировщиком вражеского огня.
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