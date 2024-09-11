В Днепре задержан мужчина, который поджег автомобиль военного

В Днепре установили личность мужчины, который поджег автомобиль военнослужащего, и задержали его.

В Днепре задержали еще одного мужчину, который под заказ поджег автомобиль военного.

Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровской областной прокуратуры.

Правоохранители установили, что 24-летний житель Днепра установил связь с неизвестными лицами, предложившими ему «подработать». Условия были такими: нужно было поджечь автомобиль военнослужащих или авто, которое имеет символику вооруженных формирований Украины.

«Заказ» парень принял и однажды ночью облил легковоспламеняющимся веществом автомобиль военного и поджег его. Для отчета весь процесс он запечатлел на видеорегистратор.

Правоохранители задержали злоумышленника и сообщили ему о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 1 1114-1 Уголовного Кодекса Украины (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и другим военным формированиям в особый период).

Во время обысков по месту жительства подозреваемого была обнаружена и изъята зажигалка, бутылка с раствором для разжигания и бодикамера с видеозаписью.

Мужчине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Строителей горело авто: что говорят в полиции.

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