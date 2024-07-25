В Днепре задержан бывший милиционер, продававший трофейное оружие

В Днепре, Киевской и Донецкой областях СБУ задержала организаторов нелегального бизнеса по продаже трофейного оружия.

Правоохранители разоблачили 5 человек, которые продавали криминалитету трофейные пулеметы и взрывчатку. Организаторы нелегального бизнеса были задержаны в Днепропетровской, Киевской и Донецкой областях.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Так, в Днепре были задержаны бывший сотрудник расформированной милиции и его сообщник, которые хотели подпольно продать российский крупнокалиберный пулемет «Печениг» и четыре автомата Калашникова.

В Киевской области задержали представителя добровольческого формирования территориального общества столицы, который торговал трофейным вооружением. Он подыскивал потенциальных клиентов на тематических интернет-форумах, а также из-за собственных связей в криминальных кругах. Оружие хранил в заброшенной недостройке на окраинах Киева. Он был задержан на попытке нелегального сбыта автомата АК-74 и четырех боевых гранат.

При осмотре схрона и обысков по месту жительства задержанного дополнительно изъято 4 кг взрывчатки с электродетонаторами; более 20 гранатометных выстрелов; 16 боевых гранат; 2 автомата Калашникова; 2 пистолета, среди них системы Макарова; более 2 тыс. патронов разного калибра.

На Донетчине задержаны еще два делка, которые торговали трофейным вооружением в прифронтовых районах области. Один из них пытался получить 32 тысячи долларов за продажу целого арсенала оружия. Среди них: крупнокалиберные пулеметы Утес и Корд, снайперская винтовка Драгунова и противотанковый ракетный комплекс Фагот. Другого — во время «договоренностей» о сбыте еще одной партии оружия.

Всем пяти задержанным сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Они находятся под стражей. Им грозит до 7 лет тюрьмы.

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