В Днепре задержали женщину, которая за 7 тысяч долларов выдавала «белые билеты» для мужчин

Об этом сообщили в ГУНП в Днепропетровской области.
На днях в Днепре задержали женщину, которая за 7 тысяч долларов делала справки о непригодности к военной службе. Подозреваемая искала мужчин, которые хотели избежать мобилизации и стремились получить «белый билет».
С такой справкой мужчины могли беспрепятственно уехать из Украины.
С потенциальными клиентами женщина встречалась в центре Днепра. Она получала необходимые документы и договаривалась о деталях соглашения. За свои услуги подозреваемая брала 7 тысяч долларов. Всего задержанной удалось переправить за границу 8 мужчин.
13 июля 34-летнюю женщину задержали.
В ходе обыска у нее изъяли 260 тысяч гривен, которые она получила за изготовление справки, мобильные телефоны и автомобиль Tesla.
Задержанной грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до девяти лет.
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