В Днепре задержали женщину, которая за 7 тысяч долларов выдавала «белые билеты» для мужчин

В Днепре задержали женщину, которая за вознаграждение переправляла военнообязанных за границу.

Об этом сообщили в ГУНП в Днепропетровской области.

На днях в Днепре задержали женщину, которая за 7 тысяч долларов делала справки о непригодности к военной службе. Подозреваемая искала мужчин, которые хотели избежать мобилизации и стремились получить «белый билет».

С такой справкой мужчины могли беспрепятственно уехать из Украины.

С потенциальными клиентами женщина встречалась в центре Днепра. Она получала необходимые документы и договаривалась о деталях соглашения. За свои услуги подозреваемая брала 7 тысяч долларов. Всего задержанной удалось переправить за границу 8 мужчин.

13 июля 34-летнюю женщину задержали.

В ходе обыска у нее изъяли 260 тысяч гривен, которые она получила за изготовление справки, мобильные телефоны и автомобиль Tesla.

Задержанной грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до девяти лет.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: