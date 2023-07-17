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  • В Днепре задержали женщину, которая за 7 тысяч долларов выдавала «белые билеты» для мужчин

В Днепре задержали женщину, которая за 7 тысяч долларов выдавала «белые билеты» для мужчин

Сегодня 12:51
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В Днепре задержали женщину, которая за вознаграждение переправляла военнообязанных за границу.

Новости Днепра про В Днепре задержали женщину, которая за 7 тысяч долларов выдавала

Об этом сообщили в ГУНП в Днепропетровской области.

На днях в Днепре задержали женщину, которая за 7 тысяч долларов делала справки о непригодности к военной службе. Подозреваемая искала мужчин, которые хотели избежать мобилизации и стремились получить «белый билет».

С такой справкой мужчины могли беспрепятственно уехать из Украины.

С потенциальными клиентами женщина встречалась в центре Днепра. Она получала необходимые документы и договаривалась о деталях соглашения. За свои услуги подозреваемая брала 7 тысяч долларов. Всего задержанной удалось переправить за границу 8 мужчин.

13 июля 34-летнюю женщину задержали.

Новости Днепра про В Днепре задержали женщину, которая за 7 тысяч долларов выдавала

В ходе обыска у нее изъяли 260 тысяч гривен, которые она получила за изготовление справки, мобильные телефоны и автомобиль Tesla.

Задержанной грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до девяти лет.

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