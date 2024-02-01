В Днепре задержали возможного убийцу несовершеннолетней девочки, тело которой нашли вчера в канаве

Полицейские установили, что 28 января несовершеннолетняя поехала к подруге. 30 числа она перестала выходить на связь и мать ребенка обратилась в полицию. Правоохранители начали искать пропавшую, опросили ее знакомых и друзей и проверили общественные места, однако найти ребенка не удалось.
31 января в ходе дальнейших поисков тело девочки с ножевыми ранениями обнаружили в канаве в Самарском районе города.
В результате тщательного осмотра места происшествия и выяснения всех обстоятельств полицейские установили, что к умышленному убийству причастен 23-летний мужчина. Сейчас он задержан. Горожанину сообщили о подозрении по ч. 2 п. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство). Орудие преступления – изъяли. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Также полицейские дополнительно возбудили уголовное производство по ст. 166 Уголовного кодекса Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство).
Отметим, ранее сообщалось, что девочке 12 лет. Теперь же в материалах полиции указано, что ей 11 лет.
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