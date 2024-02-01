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  • В Днепре задержали возможного убийцу несовершеннолетней девочки, тело которой нашли вчера в канаве

В Днепре задержали возможного убийцу несовершеннолетней девочки, тело которой нашли вчера в канаве

Сегодня 11:13
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Вчера, 31 января, в Самарском районе города в канаве обнаружили тело ребенка с ножевыми ранениями. Как уточнили в полиции, это была 11-летняя пропавшая несколько дней назад девочка.

Новости Днепра про В Днепре задержали возможного убийцу несовершеннолетней девочки, тело которой нашли вчера в канаве

Полицейские установили, что 28 января несовершеннолетняя поехала к подруге. 30 числа она перестала выходить на связь и мать ребенка обратилась в полицию. Правоохранители начали искать пропавшую, опросили ее знакомых и друзей и проверили общественные места, однако найти ребенка не удалось.

31 января в ходе дальнейших поисков тело девочки с ножевыми ранениями обнаружили в канаве в Самарском районе города.

Новости Днепра про В Днепре задержали возможного убийцу несовершеннолетней девочки, тело которой нашли вчера в канаве

В результате тщательного осмотра места происшествия и выяснения всех обстоятельств полицейские установили, что к умышленному убийству причастен 23-летний мужчина. Сейчас он задержан. Горожанину сообщили о подозрении по ч. 2 п. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство). Орудие преступления – изъяли. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Новости Днепра про В Днепре задержали возможного убийцу несовершеннолетней девочки, тело которой нашли вчера в канаве

Также полицейские дополнительно возбудили уголовное производство по ст. 166 Уголовного кодекса Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство).

Отметим, ранее сообщалось, что девочке 12 лет. Теперь же в материалах полиции указано, что ей 11 лет.

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