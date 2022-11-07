В Днепре задержали водителя, который на Баррикадной сбил пешеходов и скрылся с места ДТП

Пострадавших в бессознательном состоянии госпитализировали.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в Днепропетровской области.
Патрульные, обследуя территорию, обнаружили указанное транспортное средство и предполагаемого нарушителя. Автомобиль имел характерные повреждения после ДТП. Полицейские задержали 54-летнего водителя и вызвали следователя по ДТП. Автомобиль эвакуировали на штрафплощадку.
Все детали устанавливают правоохранители.
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Александра Лучка
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