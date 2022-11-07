В Днепре задержали водителя, который на Баррикадной сбил пешеходов и скрылся с места ДТП

Патрульные, обследуя территорию, обнаружили указанное транспортное средство и предполагаемого нарушителя. Автомобиль имел характерные повреждения после ДТП. Полицейские задержали 54-летнего водителя и вызвали следователя по ДТП. Автомобиль эвакуировали на штрафплощадку.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в Днепропетровской области.

Ночью 6 ноября на перекрестке улицы Баррикадной и проспекта Яворницкого произошло ДТП: водитель автомобиля Mercedes сбил двух мужчин и скрылся с места аварии.

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