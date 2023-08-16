В Днепре задержали рабовладельцев, которые держали людей в неволе

Как сообщили в полиции, четыре жителя Донбасса заманивали в трудовое рабство людей из социально-незащищенных слоев населения. Используя их уязвимое состояние, преступники вербовали их в центры реабилитации, расположенные в Днепре.
Злоумышленники обещали людям достойный труд с проживанием, но затем отправляли в «реабилитационные» центры, где под предлогом трудотерапии они заставляли их тяжело и безвозмездно работать.
Выбраться из рабства жертвы не могли, были без документов и под постоянным наблюдением работников центра.
15 августа миграционники и правоохранители посетили центры и освободили 25 человек, находившихся в «трудовых лагерях»,
Во время обысков в помещениях фигурантов дела правоохранители изъяли вещдоки.
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