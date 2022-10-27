В Днепре задержали нарушителя с поддельными правами

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Днепра.
Правоохранители заметили, как водитель легковушки нарушает правила дорожного движения. Его незамедлительно остановили. Мужчина, находящийся за рулем авто, вручил правоохранителям документы.
Во время проверки правоохранители обнаружили, что водительское удостоверение поддельное. В базах данных Министерства внутренних дел Украины сведений об указанном документе нет.
На место события патрульные вызвали следователей. Им предстоит провести необходимые процессуальные действия. Водительское удостоверение у мужчины изъяли.
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