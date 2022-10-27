Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре задержали нарушителя с поддельными правами

Сегодня 10:00
просмотров

В Амур-Нижнеднепровском районе Днепра патрульные задержали водителя Hyndai с поддельными документами.

Новости Днепра про В Днепре задержали нарушителя с поддельными правами

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Днепра. 

Правоохранители заметили, как водитель легковушки нарушает правила дорожного движения. Его незамедлительно остановили. Мужчина, находящийся за рулем авто, вручил правоохранителям документы.

Во время проверки правоохранители обнаружили, что водительское удостоверение поддельное. В базах данных Министерства внутренних дел Украины сведений об указанном документе нет. 

На место события патрульные вызвали следователей. Им предстоит провести необходимые процессуальные действия. Водительское удостоверение у мужчины изъяли.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре задержали нарушителя с поддельными правамиУкраїнська Новости Днепра про В Днепре задержали нарушителя с поддельными правамиРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    «Прикован к постели»: полицейский из Каменского получил тяжелое ранение в Бахмуте
    Новости Днепра
    Сегодня 10:06
    «Прикован к постели»: полицейский из Каменского получил тяжелое ранение в Бахмуте

    В Бахмуте получил тяжелое ранение полицейский из Днепропетровской области.

    Участник боевых действий: Украина расширила круг граждан, которые могут получить статус
    Новости Днепра
    Сегодня 09:30
    Участник боевых действий: Украина расширила круг граждан, которые могут получить статус

    Кабинет министров Украины расширил список граждан, которые могут получить статус…

    Учасник боевых действий: Украина расширила круг граждан, которые могут получить статус
    Новости Днепра
    Сегодня 09:30
    Учасник боевых действий: Украина расширила круг граждан, которые могут получить статус

    Кабинет министров Украины расширил список граждан, которые могут получить статус…

    Удачная охота: над Днепропетровщиной сбили российскую ракету Х-59
    Новости Днепра
    Сегодня 09:00
    Удачная охота: над Днепропетровщиной сбили российскую ракету Х-59

    Хорошие новости утром от наших защитников неба. Во время ночной…

    Последние новости

    «Прикован к постели»: полицейский из Каменского получил тяжелое ранение в Бахмуте
    «Прикован к постели»: полицейский из Каменского получил тяжелое ранение в Бахмуте

    В Бахмуте получил тяжелое ранение полицейский из Днепропетровской области.

    Сегодня 10:06
    просмотров
    Участник боевых действий: Украина расширила круг граждан, которые могут получить статус
    Участник боевых действий: Украина расширила круг граждан, которые могут получить статус

    Кабинет министров Украины расширил список граждан, которые могут получить статус участника боевых действий.

    Сегодня 09:30
    0
    просмотров
    Учасник боевых действий: Украина расширила круг граждан, которые могут получить статус
    Учасник боевых действий: Украина расширила круг граждан, которые могут получить статус

    Кабинет министров Украины расширил список граждан, которые могут получить статус участника боевых действий.

    Сегодня 09:30
    просмотров
    Удачная охота: над Днепропетровщиной сбили российскую ракету Х-59
    Удачная охота: над Днепропетровщиной сбили российскую ракету Х-59

    Хорошие новости утром от наших защитников неба. Во время ночной атаки военные из воздушного командования «Схід» уничтожили над Днепропетровщиной российскую ракету Х-59.

    Сегодня 09:00
    просмотров
    ВСУ отразили наступление оккупантов в районах 7 населенных пунктов, — Генштаб
    ВСУ отразили наступление оккупантов в районах 7 населенных пунктов, — Генштаб

    Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши воины 26 октября остановили атаки врага в Луганской и Донецкой областях.

    Сегодня 08:30
    просмотров
    Избежать инвалидности не удастся: состояние раненых в результате обстрела Днепра вечером 25 октября
    Избежать инвалидности не удастся: состояние раненых в результате обстрела Днепра вечером 25 октября

    Состояние троих из четырех раненых в результате ракетного удара по Днепру стабильно тяжелое. Двое из них не смогут избежать инвалидности.

    Сегодня 08:00
    просмотров
    Остались дочь и сын: на войне погиб парамедик из Днепра Андрей Пилипенко
    Остались дочь и сын: на войне погиб парамедик из Днепра Андрей Пилипенко

    1 октября погиб парамедик из Днепра Андрей Пилипенко. Это случилось на позиции вблизи населенного пункта Зеленая Долина Донецкой области. Мужчине было 36 лет.

    Сегодня 07:15
    просмотров
    В Украине малышей бесплатно проверят на 21 заболевание, — Минздрав
    В Украине малышей бесплатно проверят на 21 заболевание, — Минздрав

    В Украине будет проведен скрининг новорожденных на 21 наследственное заболевание. Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

    Сегодня 06:45
    просмотров
    Погода в Днепре в четверг, 27 октября: возможен небольшой дождь
    Погода в Днепре в четверг, 27 октября: возможен небольшой дождь

    Захватите с собой зонт!

    Сегодня 06:15
    0
    просмотров
    Еще на один день ближе к Победе: Лукашук о ситуации в регионе
    Еще на один день ближе к Победе: Лукашук о ситуации в регионе

    Полномасштабное военное вторжение Российской Федерации в Украину, 245 дней подходит к концу.

    Вчера 22:00
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх