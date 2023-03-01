В Днепре задержали мужчину, который воровал велосипеды с ЖК

Недавно в телеграмм-каналах Днепра появилась новость о мужчине, укравшем велосипед с территории ЖК «5 континент». Как сообщили в полиции Днепра, его личность установили.
Преступление произошло 19 февраля около восьми часов вечера в жилом комплексе на Набережной Победы. Этот случай зафиксировали камеры видеонаблюдения. Преступник вошел в многоквартирный дом, поднялся на восьмой этаж и забрал велосипед.
Известно, что к преступлению причастен неоднократно судимый за имущественные преступления житель соседней области. Украденный в ЖК велосипед он отнес в ломбард и получил деньги. В настоящее время злоумышленник задержан и сообщил о подозрении.
Украденное имущество вернули владельцу.
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