В Днепре задержали мужчину, который устроил стрельбу в центре города

Сообщается, что посреди улицы в центре Днепра между двумя мужчинами возник конфликт. В итоге «стрелок» сел в автомобиль и произвел пять выстрелов в воздух из травматического пистолета.
Как сообщила пресс-служба полиции, стрельбу устроил 36-летний местный житель.
Сотрудники отделения полиции №7 задержали злоумышленника и изъяли у него оружие. По данному факту следователями открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Мужчину ждет лишение свободы сроком от трех до семи лет. Продолжается досудебное расследование.
Читайте также:
Автор:
В шахте Днепровская Синельниковского района состоялось освящение часовни святой великомученицы…
Днепровская адвокат Юлия Сегеда выразила свое возмущение действиями украинских пограничников…
В воскресенье, 27 августа, в Днепропетровской области сразу в двух…
СК "Метеор" в Днепре был поврежден в результате российского ракетного…
В шахте Днепровская Синельниковского района состоялось освящение часовни святой великомученицы Варвары, которая находится на глубине 265 метров под землей.
Председатель партии "Слуга Народа" Елена Шуляк заявила, что думать о парламентских выборах в Украине можно будет только после победы в войне.
Днепровская адвокат Юлия Сегеда выразила свое возмущение действиями украинских пограничников по отношению к женщинам и детям на границе. Она стала свидетелем событий, когда сотрудники ГПС три часа не выпускали украинку с ребенком, при том что у нее были на это…
В воскресенье, 27 августа, в Днепропетровской области сразу в двух городах - Никополе и Павлограде - собачки упали в глубокую яму и не могли из нее вылезти. Пришлось вызывать спасателей.
СК "Метеор" в Днепре был поврежден в результате российского ракетного удара 15 августа. Сейчас здание восстановили. Водно-спортивный комплекс готов принимать посетителей.
Полиция Днепра разыскивает 14-летнюю Алису Шаталюк, которая 24 августа вышла из дома в городе Подгородном в Днепровском районе и до настоящего времени не вернулась.
В субботу, 26 августа, в Днепре на улице Владимира Винниченко в Соборном районе произошел пожар. Огонь охватил одну из квартир шестиэтажного жилого дома.
В ночь на 27 августа на "Тарчински Арене" во Вроцлаве, Польша, состоялся бой украинского боксера Александра Усика с британцем Даниэлем Дюбуа.
27 августа ночью российские оккупанты в очередной раз обстреляли Днепропетровскую область. Враг снова терроризировал Никопольщину, а также Синельниковский район.
Зонт сегодня не понадобится!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!