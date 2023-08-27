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В Днепре задержали мужчину, который устроил стрельбу в центре города

Сегодня 16:11
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26 августа в полицию Днепра поступило сообщение о стрельбе на проспекте Дмитрия Яворницкого в Шевченковском районе города. Виновника нашли и задержали.

Новости Днепра про В Днепре задержали мужчину, который устроил стрельбу в центре города

Сообщается, что посреди улицы в центре Днепра между двумя мужчинами возник конфликт. В итоге «стрелок» сел в автомобиль и произвел пять выстрелов в воздух из травматического пистолета.

Как сообщила пресс-служба полиции, стрельбу устроил 36-летний местный житель.

Сотрудники отделения полиции №7 задержали злоумышленника и изъяли у него оружие. По данному факту следователями открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Мужчину ждет лишение свободы сроком от трех до семи лет. Продолжается досудебное расследование.

Новости Днепра про В Днепре задержали мужчину, который устроил стрельбу в центре города

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