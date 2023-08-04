В Днепре задержали мужчину, который «нафаршировал» автомобиль оружием (ФОТО)

3 августа в Самарском районе Днепра полицейские остановили автомобиль для проверки. Оказалось, что он «нафарширован» оружием.
Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.
Во время осмотра транспортного средства следователи изъяли 9 магазинов к автоматам, более 500 патронов разного калибра, гранату, запал и разные детали к автомату.
Отмечается, что это все 30-летний водитель спрятал в разных уголках автомобиля.
Все изъятое направили на экспертизу. Мужчину задержали.
Следователи по данному факту открыли уголовное производство по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Продолжается следствие.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области задержали «бизнесменов», продававших наркотики и разное оружие.
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