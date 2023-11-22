В Днепре задержали двух домашних тиранов, которые постоянно издевались над своими женами

На днях правоохранители задержали двух мужчин, физически и эмоционально издевавшихся над своими женами. Тираны устраивали им скандалы, ругали нецензурными словами, избивали и психологически давили на жертв.
Это все продолжалось в течение некоторого времени. Как отметили в полиции, на обидчиков неоднократно составлялись протоколы и проводились с ними профилактические беседы, но это не помогло.
Оба продолжили издеваться над своими женами.
21 ноября следователи объявили обидчикам подозрение по ст. 126-1 (домашнее насилие) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает альтернативные виды наказания, строжайшее из которых — лишение свободы сроком до двух лет.
Полицейские призывают не молчать о подобных фактах. А в случае, если кто стал жертвой или свидетелем любого проявления насилия, обязательно сообщать об этом в полицию! – говорится в сообщении полиции.
Напомним, в Днепре ищут насильника 36-летней женщины.
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