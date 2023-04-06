В Днепре задержали батюшку УПЦ МП, который развращал собственных дочерей

Об этом сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.
На днях в Днепре разоблачили священника, который совершал развратные действия в отношении своих несовершеннолетних дочерей. Как выяснили правоохранители, после смерти своей жены, священнослужитель долгое время развращал девочек в возрасте 13 и 15 лет. Делал он это, когда оставался с ними дома наедине.
Девочки рассказали об этом своему старшему брату, который обратился в полицию. В настоящее время дети находятся в больнице под наблюдением медиков.
Батюшку-педофила задержали. Решается вопрос о его аресте. Ему объявили о подозрении в растлении несовершеннолетних. Если его вину докажут, то священнику грозит до 5 лет лишения свободы.
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