В Днепре за утро произошло много ДТП: где затруднено движение

Сегодня, 22 ноября, в Днепре ухудшились погодные условия – утром шел снег, а на дорогах возможна гололедица.
Из-за непогоды в городе уже произошло много аварий, в частности:
Информации о пострадавших нет.
Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения и будьте максимально осторожны на дорогах!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре курьер Bolt Food врезался в дорожный знак: его госпитализировали в больницу.
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