В Днепре за утро произошло много ДТП: где затруднено движение

Пожалуйста, будьте максимально осторожны на дорогах!

Сегодня, 22 ноября, в Днепре ухудшились погодные условия – утром шел снег, а на дорогах возможна гололедица.

Из-за непогоды в городе уже произошло много аварий, в частности:

на Новом мосту: пробка образовалась как на самом путепроводе, так и на проспекте Слобожанском в сторону центра;

на улице Каруны (перед виадуком) в сторону улицы Янтарной;

на перекрестке Слобожанского проспекта и улицы Богдана Хмельницкого;

на Сичеславской Набережной возле моста на Монастырский остров;

на Набережной Заводской: сильная пробка образовалась от Кайдакского моста до Стана 550;

на перекрестке улиц Отечественная и Березинская.

Информации о пострадавших нет.

Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения и будьте максимально осторожны на дорогах!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре курьер Bolt Food врезался в дорожный знак: его госпитализировали в больницу.

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