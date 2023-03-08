В Днепре за сутки коронавирусом заболели полсотни горожан

В течение суток лабораторными центрами зафиксировано 50 случаев заболевания COVID-19. На сегодняшний день на стационарном лечении находится 91 человек.
За прошедшие сутки в центрах вакцинации сделано 299 прививок от коронавируса. Всего проведено 1 117 021 прививок.
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