В Днепре за работой засняли «птичку-архитектора» (ФОТО)

В Днепре была замечена миниатюрная птица.

В Днепре заметили трудолюбивого ремеза. Эта птичка отличается от своих родственников тем, что строит необычной формы гнезда, которые закрепляет на свисающих веточках-лозинках. Именно поэтому в официальном имени пернатого есть слово pendulinus, что в переводе с латинского означает висячий.

«Ремез» — в переводиться как болотная синица, поэтому на украинском эта птичка называется «висячая болотная синица», чаще всего имя не переводят и называют ее просто ремез.

Это довольно миниатюрная птичка, весом не больше 11 граммов. Для сооружения гнезда ей нужна одна висячая веточка, которую перната сплетает и получаеться «перчатка», висящая на дереве. Водятся ремезы в умеренной климатической полосе от Центральной Европы к востоку до Японии и Китая. На юге это оседлая птица, а в северных частях – перелетная.

Ремез из-за своих размеров незаметен для людей, но легкая добыча для хищников, поэтому они прячутся посреди лоз деревьев. Начинают строить свои гнезда в конце апреля и в мае.

Фотографиями этой птички поделился днепрянин Евгений Шнайдер. В комментариях эту птичку прозвали «архитектором», потому что на фото она активно строит свое необычное гнездо.

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