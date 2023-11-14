В Днепре за один день дважды «минировали» все школы: правоохранители обследовали 261 объект

Вчера, 13 ноября, в полицию поступило три сообщения о минировании в Днепре: дважды о минировании всех школ, еще одно сообщение было о минировании Днепровского лицея №145.
Об этом рассказали в Днепровском городском совете.
Правоохранители дважды проверили по 130 школ, а также обследовали лицей. Всего за сутки был обследован 261 объект.
Никаких взрывных предметов полицейские не обнаружили. Информация о минировании не подтвердилась.
Напомним, ранее мы писали, что россияне вербуют украинских детей и заставляют их сообщать о «минировании», — Лубинец.
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