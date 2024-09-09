В Днепре за неделю значительно упала цена на куриные яйца

По сравнению с прошлой неделей в Днепре наблюдается снижение цен на куриные яйца, в частности, в супермаркете Varus можно заметить, что цена с 3,3 грн/шт. упала до 2,8 грн/шт.
Речь идет о нефасованных куриных яйцах С1.
Также заметим, что на сайте цена на нефасованные яйца С0 сохраняется такая же, как и на прошлой неделе – 3,39 грн/шт. А вот цена на столовые куриные яйца С2 составляет 2,39.
По данным Минфина, сейчас резких повышений или снижений цен на определенные продукты не прогнозируется.
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