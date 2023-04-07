В Днепре за минувшие сутки родилось 17 младенцев: большинство – девочки

Дети – цветы нашей жизни!

В предыдущие месяцы – феврале и марте – в Днепре рождались преимущественно мальчики. Девочек было почти всегда меньше.

А вот апрель выдался девчачьим месяцем. Уже несколько дней как девочек рождается больше.

За прошедшие сутки в Днепре на свет появились 17 младенцев. Из них 13 девочек и 4 мальчика.

Об этом сообщает Днепровский городской совет.

Троих младенцев родили переселенки.

Поздравляем мам и их детей и желаем здоровья и мира! Жизнь победит!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре за сутки на свет появилось 23 ребенка: 7 родили переселенки.

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