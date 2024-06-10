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В Днепре за 20 тысяч гривен хотели подкупить сотрудника ТЦК

Сегодня 13:29
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В Днепре мужчина пытался подкупить сотрудника ТЦК.

Новости Днепра про В Днепре за 20 тысяч гривен хотели подкупить сотрудника ТЦК

54-летний житель Днепра попытался договориться с начальником одного из ТЦК в Днепре, чтобы тот согласовал временную отсрочку от мобилизации в ВСУ. Мужчина был готов заплатить 20 тысяч гривен взятки.

Днепрянина, принесшего взятку, задержали с поличным — в служебном кабинете чиновника, во время передачи неправомерной выгоды.

Мужчине, который хотел подкупить сотрудника ТЦК, теперь грозит либо штраф от одной тысячи до четырех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, либо ограничение свободы на срок от двух до четырех лет или лишение свободы на тот же срок.

Новости Днепра про В Днепре за 20 тысяч гривен хотели подкупить сотрудника ТЦК

Следствие продолжается.

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