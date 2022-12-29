В Днепре изъяли линию для производства нелегального алкоголя

Спасибо ДПС и министру Монастырскому за добросовестную работу!», — добавил Даниил Гетьманцев.

«Работа по направлению детенизации не прекращается.

Также изъяли линию по производству нелегальной продукции и поддельные марки акцизного налога.

«Лицензию аннулировали еще летом, но «бизнесмен»-мародер продолжил свою преступную деятельность, прикрываясь традиционным определением суда о мере пресечения», — написал он.

Об этом сообщил народный депутат, глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетьманцев.

Сотрудники налоговой инспекции и департамента стратегических расследований Нацполиции Украины провели обыск одного известного производителя контрафактной продукции в Днепре. Изъяли продукцию таких "известных" марок алкоголя как "Настойка Клюква", "Петриковская", "Napoleon V.S.".

У Новомосковську вже стало доброю традицією за тиждень до святкування…

Российские войска вывели в Черное море два надводных ракетоносителя. Украинцев…

Утром в четверг, 29 декабря, в Днепре запустили технические рейсы…

Как работает общественный транспорт в Днепре утром 29 декабря Утром в четверг, 29 декабря, в Днепре запустили технические рейсы троллейбусов и трамваев. Тем не менее около 08:00 стало известно о прекращении работы электротранспорта из-за отключения большинства подстанций. просмотров

Силы обороны сбили 11 вражеских дронов и поразили пункты управления РФ, — Генштаб Ночью 29 декабря российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Харькова 13 "Шахедами", 11 из которых сбили подразделения Сил обороны. просмотров

Оставайтесь в укрытиях и зарядите телефоны: есть угроза ракетного удара Российские войска вывели в Черное море два надводных ракетоносителя. Украинцев предупредили о ракетной опасности. просмотров

В Новомосковске елка сияла цветами флага страны-оккупанта У Новомосковську вже стало доброю традицією за тиждень до святкування Нового року проводити у місті офіційне відкриття Новорічно-різдвяної ялинки. просмотров

Еще одна громада Днепропетровской области признана зоной боевых действий ще одну громаду Днепропетровской области внесли в список пострадавших от боевых действий. просмотров

ПВО пополняет счет: на Днепропетровщине сбито 5 БПЛА противника В среду, 28 декабря, вечером россияне начали очередную массированную атаку на Украину при помощи иранских дронов-камикадзе. просмотров

Ожидаем «мопеды»: Лукашук предупредил днепрян об опасности Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук сообщил, что на данный момент зафиксировано движение вражеских беспилотников в сторону региона. 0 просмотров