В Днепре изъяли линию для производства нелегального алкоголя

«Лицензию аннулировали еще летом, но «бизнесмен»-мародер продолжил свою преступную деятельность, прикрываясь традиционным определением суда о мере пресечения», — написал он.
«Работа по направлению детенизации не прекращается.Спасибо ДПС и министру Монастырскому за добросовестную работу!», — добавил Даниил Гетьманцев.
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