В Днепре из жилого дома падала штукатурка: что с ней сделали

Дом должны поштукатурить.

Жители дома на улице Магдалиновской, 7 пожаловались в Громадскую раду Днепра на штукатурку над подъездом, которая в любой момент могла отпасть.

Над подъездом висит штукатурка, которая может в любой момент отпасть, – написала днепрянка Лидия.

Работники КП «Жилсервис» прибыли на место и удалили отслоившиеся обветренные участки штукатурки. Со временем дом должны поштукатурить.

Очень благодарны. Реакция молниеносна. Решилось все через три дня. Штукатурку отбили. Обещали поштукатурить. Еще раз спасибо! – написала позже Лидия.

Если у вас возникли какие-то коммунальные проблемы, вы можете обратиться с ними в Штаб взаимопомощи Громадской рады по номерам (с понедельника по пятницу с 9 до 17):

(095) 816-39-11,

(093) 261-32-25,

(063) 402-79-56,

(063) 681-61-82,

(068) 638-28-48.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Криворожской мобильное укрытие мешает водителям: что с ним сделают.

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