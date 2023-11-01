В Днепре из жилого дома падала штукатурка: что с ней сделали

Жители дома на улице Магдалиновской, 7 пожаловались в Громадскую раду Днепра на штукатурку над подъездом, которая в любой момент могла отпасть.
Над подъездом висит штукатурка, которая может в любой момент отпасть, – написала днепрянка Лидия.
Работники КП «Жилсервис» прибыли на место и удалили отслоившиеся обветренные участки штукатурки. Со временем дом должны поштукатурить.
Очень благодарны. Реакция молниеносна. Решилось все через три дня. Штукатурку отбили. Обещали поштукатурить. Еще раз спасибо! – написала позже Лидия.
Если у вас возникли какие-то коммунальные проблемы, вы можете обратиться с ними в Штаб взаимопомощи Громадской рады по номерам (с понедельника по пятницу с 9 до 17):
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Криворожской мобильное укрытие мешает водителям: что с ним сделают.
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