В Днепре из-за вражеских обстрелов произошли изменения в маршрутах общественного транспорта

Произошли изменения в маршрутах общественного транспорта.

Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта ДМР.

В Днепре прозвучала серия взрывов, в этой связи временно внесены изменения в работу общественного транспорта:

автобус № 113 – изменена схема движения от ЦУМа до ул. Независимость;

– изменена схема движения от ЦУМа до ул. Независимость; трамваи №11 временно не курсируют;

временно не курсируют; троллейбусы «А» и «Б» курсируют через просп. Александра Поля;

курсируют через просп. Александра Поля; троллейбусы №19 курсируют по пл. Космической.

О возобновлении работы в штатном режиме будет сообщено дополнительно.

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