В Днепре из-за вражеских обстрелов произошли изменения в маршрутах общественного транспорта

Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта ДМР.
В Днепре прозвучала серия взрывов, в этой связи временно внесены изменения в работу общественного транспорта:
О возобновлении работы в штатном режиме будет сообщено дополнительно.
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