В Днепре из-за вражеской атаки есть изменения в работе транспорта

В Днепре из-за ракетного удара есть изменения в работе транспорта.

В департаменте транспорта сообщили об изменениях в работе транспорта в связи с повреждением сети в результате вражеской атаки:

– трамвайные маршруты № 5 будут курсировать сокращенным маршрутом от ж/м Западный до Железнодорожного вокзала;

– трамвайные маршруты № 12 будут курсировать по сокращенному маршруту от ул. Сикорского к заводам.

Напомним, вечером 28 июля по Днепру ударили ракетой. По данным МВД, попали в многоэтажку. На данный момент известно, что три человека обратились за помощью к медикам, но спасательные работы продолжаются.

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