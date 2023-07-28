В Днепре из-за вражеской атаки есть изменения в работе транспорта

В департаменте транспорта сообщили об изменениях в работе транспорта в связи с повреждением сети в результате вражеской атаки:
– трамвайные маршруты № 5 будут курсировать сокращенным маршрутом от ж/м Западный до Железнодорожного вокзала;
– трамвайные маршруты № 12 будут курсировать по сокращенному маршруту от ул. Сикорского к заводам.
Напомним, вечером 28 июля по Днепру ударили ракетой. По данным МВД, попали в многоэтажку. На данный момент известно, что три человека обратились за помощью к медикам, но спасательные работы продолжаются.
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Автор:
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28 июля по Днепру ударили двумя ракетами
В Днепре попали ракетой в жилой квартал.
В Днепре до объявления тревоги раздался взрыв.
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