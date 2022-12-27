В Днепре из-за веерных отключений 16 троллейбус будет ездить по другому маршруту

В Днепре изменения в работе троллейбусов.

Как сообщили в КП «Днепровский электротранспорт», сегодня 27 декабря технические рейсы 16 троллейбуса будут ездить по 9 маршруту. Связано это с веерными отключениями электричества с 18 до 22 часов вечера на тяговых подстанциях, питающих контактную сеть на жилом массиве Тополь.

Напомним, в Днепре вечером с 17 до 21 часа курсируют технические рейсы электротранспорта.

Троллейбусные маршруты №№ 1, 2, 5, 6, 7, 12, 16, 20. Всего 31 транспортное средство.

Трамвайные маршруты №№ 1, 5, 9, 11, 12, 15, 17. Всего 42 вагона.

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