Некоторые улицы Днепра внезапно остались без света: в чем дело

В Днепре ряд улиц внезапно остался без света.

Об этом сообщают в Telegram-канале частной энергетической компании ЦЭК.

Отмечается, что внезапное обесточивание зданий связано с непредсказуемыми технологическими нарушениями.

Пока света нет по следующим адресам:

ул. Строителей: 30;

ул. Независимости: 1-13 (нечетные), 27;

ул. Новокрымская: 1, 3, 7;

ул. Шинная: 1, 3, 5, 7, 8, 11Д, 13, 17, 19, 27;

просп. Богдана Хмельницкого: 26А, 28-30, 32, 32А, 34-37, 39, 41, 43А, 45, 47, 48, 49А, 65, 116;

просп. Александра Поля: 141А.

Аварийные бригады уже работают над устранением повреждения. Извиняемся за временные неудобства и благодарим за понимание! – написали в публикации компании.

Напомним, сегодня мы писали, что в Днепре 1 июля на некоторых улицах не будет света почти весь день. Кроме того, сегодня действуют графики ограничения потребления электроэнергии. По состоянию на 08:50 применяются отключения потребителей 1 и 2 очереди.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте частной энергетической компании, а также в Telegram-канале.

Об отключении света у абонентов ДТЭК можно узнать ЗДЕСЬ.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: