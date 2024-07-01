Некоторые улицы Днепра внезапно остались без света: в чем дело

Об этом сообщают в Telegram-канале частной энергетической компании ЦЭК.
Отмечается, что внезапное обесточивание зданий связано с непредсказуемыми технологическими нарушениями.
Пока света нет по следующим адресам:
Аварийные бригады уже работают над устранением повреждения. Извиняемся за временные неудобства и благодарим за понимание! – написали в публикации компании.
Напомним, сегодня мы писали, что в Днепре 1 июля на некоторых улицах не будет света почти весь день. Кроме того, сегодня действуют графики ограничения потребления электроэнергии. По состоянию на 08:50 применяются отключения потребителей 1 и 2 очереди.
Более подробную информацию можно получить на официальном сайте частной энергетической компании, а также в Telegram-канале.
Об отключении света у абонентов ДТЭК можно узнать ЗДЕСЬ.
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