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  • В Днепре из-за сильного ветра падают деревья, сносит мусорные баки и обрывает провода

В Днепре из-за сильного ветра падают деревья, сносит мусорные баки и обрывает провода

Сегодня 13:01
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В Днепре бушует непогода.

Сильный ветер повредил автомобили и грузовик на улице Рабочей. Там на два автомобиля упало большое дерево.

Новости Днепра про В Днепре из-за сильного ветра падают деревья, сносит мусорные баки и обрывает провода

Из-за падения дерева на перекрестке Ярослава Мудрого и Столярова поврежден грузовик. А на улице Образцова – оборваны провода на теплотрассе. Об этом сообщают местные телеграммы-каналы.

На улице Павлова из-за падения дерева перекрыто движение.

Новости Днепра про В Днепре из-за сильного ветра падают деревья, сносит мусорные баки и обрывает провода

Сильный ветер сносит также мусорные баки. Это было зафиксировано в центре города.

Новости Днепра про В Днепре из-за сильного ветра падают деревья, сносит мусорные баки и обрывает провода

Напомним, ранее мы писали, что сегодня, 16 сентября, в Днепре и области ожидаются порывы ветра 17-22 м/с. Уровень опасности 1 (желтый). Жителей области призывают держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, крупных деревьев, не парковать рядом с ними автотранспорт, плотно закрывать окна, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.

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Новости Днепра про В Днепре из-за сильного ветра падают деревья, сносит мусорные баки и обрывает проводаУкраїнська Новости Днепра про В Днепре из-за сильного ветра падают деревья, сносит мусорные баки и обрывает проводаРусский

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