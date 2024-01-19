В Днепре из-за скопления воды на путях не курсирует ряд трамваев

В состав Новокодацкого района входит несколько больших жилмассивов. Здесь есть как небольшие дома – на 3-5 этажей, так и многоэтажные высотки и новые ЖК. Купить недорогую квартиру тут легко, такого жилья в разных домах района много. Стоимость однокомнатной в среднем…

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