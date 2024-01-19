В Днепре из-за скопления воды на путях не курсирует ряд трамваев

Об этом сообщили в департаменте транспорта.
Три улицы, а именно Западный Путь, Даниила Галицкого, Трамвайная — подтопило водой. В Днепре сегодня оттепель, поэтому растаявший снег прибавил хлопот горожанам.
Из-за сложных погодных условий внесены изменения в работу трамвайных маршрутов:
Все маршруты электротранспорта работают по оперативному расписанию.
Заметим, что в конце ноября трамвайные пути в Днепре уже затапливало водой.
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