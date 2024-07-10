В Днепре из-за ремонтных работ на Соборной площади в день кардинально изменится движение транспорта

В четверг, 11 июля с 13:00 до 15:00 будут действовать изменения в движении общественного транспорта:
– троллейбус №1 будет курсировать от ул. Независимости до просп. Леси Украинки;
– троллейбусы №4, №6, «Б» будут следовать через просп. Дмитрия Яворницкого, без заезда на пл. Соборную;
– троллейбус №10 приостановит движение;
– троллейбусы №9, №16, №21 будут курсировать в Университет науки и технологий;
– конечная автобусов №109К и №127 временно будет на просп. Дмитрия Яворницкого в районе Исторического музея;
— автобус №87Б будет следовать через просп. Дмитрия Яворницкого, без заезда на пл. Соборную.
Изменения, связанные с проведением ремонта проезжей части на пл. Соборной сообщили в департаменте транспорта.
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