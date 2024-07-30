В Днепре из-за ремонтных работ на Соборной площади трамвай №1 будет курсировать по двум направлениям

Сегодня, 30 июля, с 21.00 будет приостановлено движение трамваев на площади Соборной.
Об этом сообщили в КП «Днепровский электротранспорт».
В связи с этим трамвай №1 будет временно курсировать по двум направлениям:
Последние отправления с окончательных остановок без указанных изменений:
Такие изменения связаны с проведением ремонтных работ трамвайного пути на площади Соборной.
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