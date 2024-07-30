В Днепре из-за ремонтных работ на Соборной площади трамвай №1 будет курсировать по двум направлениям

Трамвай №1 снова временно сменит маршрут.

Сегодня, 30 июля, с 21.00 будет приостановлено движение трамваев на площади Соборной.

Об этом сообщили в КП «Днепровский электротранспорт».

В связи с этим трамвай №1 будет временно курсировать по двум направлениям:

Железнодорожный вокзал – просп. Дмитрия Яворницкого – ул. Центральная; Железнодорожный вокзал – ул. 128-й Бригады Теробороны – ул. Львовская/ул. Степана Бандеры – просп. Леси Украинки – ул. Святослава Храброго – ул. Архитектора Олега Петрова – ул. Севастопольская – Университет науки и технологий.

Последние отправления с окончательных остановок без указанных изменений:

от Железнодорожного вокзала в 20:27;

от Университета науки и технологий в 20:59 час.

Такие изменения связаны с проведением ремонтных работ трамвайного пути на площади Соборной.

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