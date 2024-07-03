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В Днепре из-за ракетной атаки повреждены шесть учебных заведений

Сегодня 11:36
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В Днепре из-за ракетных обстрелов повреждены школы и детские сады.

Новости Днепра про В Днепре из-за ракетной атаки повреждены шесть учебных заведений

В ГумДепе Днепра сообщили о последствиях утренней ракетной атаки на Днепр. К сожалению, из-за обстрелов снова повреждены учебные заведения.

На территории школы 84 и садика 235 упали обломки. Дети и работники сада были в укрытии, поэтому никто не пострадал.

В детских садах №105 и 197 также есть разрушение: в 105 — повреждена фурнитура окон, а в 197 — треснуло несколько окон.

Лицей 120 – выбиты окна столовой и коридора. Гимназия 89 – повреждены окна.

Сотрудники департамента выехали на места повреждения для выяснения последствий и повреждений, говорится в сообщении.

Напомним, с утра 3 июля враг атаковал Днепр ракетами и ударными дронами. К сожалению, известно о трех погибших, еще 18 человек, среди которых ребенок, пострадали.

В Днепре изуродован один из торговых центров, избиты автомобили и окна, а также зацепила заправочную станцию. Детали выясняются.

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