В Днепре из-за проведения плановых работ ряд улиц останется без света: адреса

В связи с проведением плановых работ на пяти улицах Днепра отключат электроснабжение.

Об этом идет речь на официальном портале ЦЭК.

Света не будет с 08:00 до 18:00 на улицах:

ул. Алана Шепарда: 10;

ул. Независимости: 13, 29, 31-К, 34-Д, 36;

ул. Макарова: 27-А;

пров. Северный: 1-11, 12-А, 14, 16;

проезд Шахматный: 34, 37, 38, 40, 41-А, 42-45, 47-57 (нечетные).

Также, в четверг, 4 июля, графики почасовых отключений будут действовать на протяжении всех суток.

По состоянию на 07:50 применяется отключение II и V очередей абонентов ЦЭК. И 3, 4, 5 и 6 группы абонентов ДТЭК.

Более подробную информацию и список адресов можно получить на официальном сайте ЦЭК, а также в Telegram-канале.

Об отключении света у абонентов ДТЭК можно узнать ЗДЕСЬ.

Напомним, мобильные операторы рассказали, почему в Днепре нет связи при отключениях света.

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