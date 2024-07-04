В Днепре из-за проведения плановых работ ряд улиц останется без света: адреса

Об этом идет речь на официальном портале ЦЭК.
Света не будет с 08:00 до 18:00 на улицах:
Также, в четверг, 4 июля, графики почасовых отключений будут действовать на протяжении всех суток.
По состоянию на 07:50 применяется отключение II и V очередей абонентов ЦЭК. И 3, 4, 5 и 6 группы абонентов ДТЭК.
Более подробную информацию и список адресов можно получить на официальном сайте ЦЭК, а также в Telegram-канале.
Об отключении света у абонентов ДТЭК можно узнать ЗДЕСЬ.
Напомним, мобильные операторы рассказали, почему в Днепре нет связи при отключениях света.
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