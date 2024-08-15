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В Днепре из-за проведения аварийных работ прекращено водоснабжение ряда домов: адреса

Сегодня 11:04
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Некоторые жители Днепра остались без воды.

Новости Днепра про В Днепре из-за проведения аварийных работ прекращено водоснабжение ряда домов: адреса

В Днепре, кроме запланированных работ, возникли и аварийные, сообщают в КП «Днепропроводоканал».

По состоянию на 11:00 проводятся аварийные работы по спуску Кодацкий, 83, в связи с этим прекращено водоснабжение:

  • спуск Кодацкий;
  • переулок Земледельческий;
  • улица Переяславская;
  • переулок Мандрыковский.

Также из-за проведения аварийных работ работниками Теплоэнерго на ТРП снижено давление на верхних этажах домов, расположенных по адресам:

  • улица Независимости, 8, 12, 12-А, 14, 14-А, 16, 18, 18-А, 18-Б, 20, 22, 23, 22-А, 24, 27, 28;
  • проспект Александра Поля, 104, 106, 106-А, 108, 110;
  • улица Алана Шепарда, 15, 15-А.

Напомним, 15 августа ночью начался масштабный ремонт водопровода. Со вчерашнего вечера на левом берегу Днепра часть домов уже осталась без воды. Полного списка адресов, по которым отсутствует вода, пока нет. Кроме левого берега, ограничения предусматриваются в ж/м Приднепровск и поселках: Игрень, Одинковка, Александровка.

В КП «Днепропроводоканал» сообщили жителям города Новомосковска о том, что сегодня существует возможность снижения давления, а завтра, 16 августа, вероятно полное отсутствие водоснабжения на некоторых улицах (список адресов не предоставили).

Руководство КП «Днепропроводоканал» приносит извинения за временные неудобства и рекомендует потребителям создать необходимый запас питьевой воды на срок проведения аварийно — восстановительных работ, — говорится в сообщении «Днепропроводоканала».

Напомним, сегодня в Днепре в ряде квартир выключат свет из-за ремонтных работ.

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