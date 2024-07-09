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  • В Днепре из-за порыва проводов некоторые троллейбусы опаздывают, а трамваи сменили маршрут

В Днепре из-за порыва проводов некоторые троллейбусы опаздывают, а трамваи сменили маршрут

Сегодня 12:19
просмотров

В Днепре возникли проблемы с работой электротранспорта.

Новости Днепра про В Днепре из-за порыва проводов некоторые троллейбусы опаздывают, а трамваи сменили маршрут

В Днепре из-за обрыва проводов задерживается движение троллейбусов №6, 10, 16, 21, курсирующих по проспекту Дмитрия Яворницкого в направлении проспекта Науки. Также приостановили движение трамвая №1 и троллейбуса А, сообщили в департаменте транспорта горсовета.

Троллейбусы №16 и №21 курсируют от Технической улицы до УДУНТ, а 6 и 10 — до улицы Героев Крут.

Трамвай №1 от площади Вокзальной до центра идет по маршруту №7.

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Новости Днепра про В Днепре из-за порыва проводов некоторые троллейбусы опаздывают, а трамваи сменили маршрутУкраїнська Новости Днепра про В Днепре из-за порыва проводов некоторые троллейбусы опаздывают, а трамваи сменили маршрутРусский

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