В Днепре из-за порыва проводов некоторые троллейбусы опаздывают, а трамваи сменили маршрут

В Днепре из-за обрыва проводов задерживается движение троллейбусов №6, 10, 16, 21, курсирующих по проспекту Дмитрия Яворницкого в направлении проспекта Науки. Также приостановили движение трамвая №1 и троллейбуса А, сообщили в департаменте транспорта горсовета.
Троллейбусы №16 и №21 курсируют от Технической улицы до УДУНТ, а 6 и 10 — до улицы Героев Крут.
Трамвай №1 от площади Вокзальной до центра идет по маршруту №7.
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