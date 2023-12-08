В Днепре из-за погодных условий есть изменения в работе общественного транспорта: не ждите зря

Сегодня, 8 декабря, в Днепре из-за погодных условий есть изменения в работе общественного транспорта.
Так, троллейбусы и маршрутки №7К, 32К, 48К, 75К, 109К курсируют с отклонением от расписания.
Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр оперативный».
Также открыто движение трамваев №17 и №12 через площадь Десантников.
Кроме того, в связи с аварийным ремонтом трамвайного переезда на перекрестке просп. Дмитрия Яворницкого и ул. Михаила Грушевского есть изменения в работе электротранспорта:
Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!
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