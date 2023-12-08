В Днепре из-за погодных условий есть изменения в работе общественного транспорта: не ждите зря

Важная информация!

Сегодня, 8 декабря, в Днепре из-за погодных условий есть изменения в работе общественного транспорта.

Так, троллейбусы и маршрутки №7К, 32К, 48К, 75К, 109К курсируют с отклонением от расписания.

Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр оперативный».

Также открыто движение трамваев №17 и №12 через площадь Десантников.

Кроме того, в связи с аварийным ремонтом трамвайного переезда на перекрестке просп. Дмитрия Яворницкого и ул. Михаила Грушевского есть изменения в работе электротранспорта:

трамвайный маршрут №1 приостановит движение, возобновится работа трамвая №7 «Вокзал – УГУНТ»;

будет работать временный троллейбусный маршрут №1-К («Вокзал – площадь Героев Майдана»).

Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

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