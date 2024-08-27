В Днепре из-за отсутствия света на ряде улиц возникли проблемы с водоснабжением: адреса

В десятках домов в Днепре возникли проблемы с водоснабжением.
По информации от КП «Днепропроводоканал» по состоянию на 10:30 в связи с отсутствием электроснабжения снижено давление на верхних этажах домов, расположенных по адресам:
Нормативное давление в домах будет восстановлено в ближайшее время.
Напомним, сегодня в Днепре через плановые работы снова будут отключать свет: адреса и графики.
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