В Днепре из-за отсутствия света на ряде улиц возникли проблемы с водоснабжением: адреса

У некоторых жителей Днепра возникли проблемы с водоснабжением.

В десятках домов в Днепре возникли проблемы с водоснабжением.

По информации от КП «Днепропроводоканал» по состоянию на 10:30 в связи с отсутствием электроснабжения снижено давление на верхних этажах домов, расположенных по адресам:

ул. Станокстроителей, 3;

ул. Надежды Алексеенко, 100, 104, 104-А, 106;

ул. Рабочая, 25, 25-А, 25-Б, 25-В, 59, 65, 162, 164, 166-А, 166-Б;

ул. Братьев Воробьев, 36, 38, 47, 49, 51, 51-А, 66;

ул. Профессора Герасюты, 1;

ул. Артиллерийская, 46;

ул. Национальной Гвардии, 17, 19;

ул. Владимира Антоновича, 4;

просп. Леси Украинки, 13, 15;

ул. Янгеля, 21, 22;

ул. Строителей, 15-А, 19, 19-А;

ул. Терещенковская, ;

ул. Богомаза, 186, 188, 188-А, 188-Б, 188-Г, 188-Д, 190, 192, 196, 198, 200, 202-А, 204;

Донецкое шоссе, 104, 106, 108, 110, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126;

ул. Независимости, 8, 12, 12-А, 14, 14-А, 16, 18, 18-А, 18-Б, 20, 22, 23, 22-А, 24, 27, 28;

просп. Александра Поля, 13, 104, 106, 106-А, 108, 110, ул;

ул. Алана Шепарда, 15, 15-А;

ул. Березинская, 23, 23-А, 25, 27, 27-А;

ул. Михаила Лисиченко, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19;

пров. Крушельницкой, 1, 2, 2-Б, 4, 5, 5-А, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20;

ул. Терещенковская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 25-А, 26, 27.

Нормативное давление в домах будет восстановлено в ближайшее время.

Напомним, сегодня в Днепре через плановые работы снова будут отключать свет: адреса и графики.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: