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В Днепре из-за отсутствия электроснабжения возникли проблемы с водой на ряде улиц: адреса

Сегодня 10:58
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На ряде улиц в Днепре снизилось давление воды.

Новости Днепра про В Днепре из-за отсутствия электроснабжения возникли проблемы с водой на ряде улиц: адреса

В Днепре в результате отключений света возникли проблемы с водоснабжением на некоторых улицах.

Об этом сообщили в КП «Днепропроводоканал».

По состоянию на 10:45 снижено давление воды в домах по адресам:

  • ул. Владимира Антоновича, 4,
  • просп. Леси Украинки, 13, 15,
  • просп. Александра Поля, 13,
  • ул. Универсальная, 27, 29,
  • пров. Универсальный, 6, 7, 7-А,
  • ул. Старочуматская, 78, 80, 84,
  • ул. Холодильная, 57, 59, 60, 61,
  • ул. Янтарно, 32, 34, 40, 42, 44, 71, 73, 75, 79, 81, 83,
  • ул. Национальной Гвардии, 17, 19.
  • улица Академика Янгеля, 21, 22;
  • улица Строителей, 15-А, 19, 19-А.

Кроме того, из-за проведения аварийных работ прекращено водоснабжение домов, расположенных по адресам:

  • просп. Б. Хмельницкого, 101–105;
  • ул. Березовая;
  • ул. Колосковая;
  • переулок Победоносный;
  • улица Космическая (бывшая Гагарина).

Нормативний тиск та водопостачання буде відновлено протягом дня. 

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