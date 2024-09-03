В Днепре из-за отсутствия электроснабжения возникли проблемы с водой на ряде улиц: адреса

На ряде улиц в Днепре снизилось давление воды.

В Днепре в результате отключений света возникли проблемы с водоснабжением на некоторых улицах.

Об этом сообщили в КП «Днепропроводоканал».

По состоянию на 10:45 снижено давление воды в домах по адресам:

ул. Владимира Антоновича, 4,

просп. Леси Украинки, 13, 15,

просп. Александра Поля, 13,

ул. Универсальная, 27, 29,

пров. Универсальный, 6, 7, 7-А,

ул. Старочуматская, 78, 80, 84,

ул. Холодильная, 57, 59, 60, 61,

ул. Янтарно, 32, 34, 40, 42, 44, 71, 73, 75, 79, 81, 83,

ул. Национальной Гвардии, 17, 19.

улица Академика Янгеля, 21, 22;

улица Строителей, 15-А, 19, 19-А.

Кроме того, из-за проведения аварийных работ прекращено водоснабжение домов, расположенных по адресам:

просп. Б. Хмельницкого, 101–105;

ул. Березовая;

ул. Колосковая;

переулок Победоносный;

улица Космическая (бывшая Гагарина).

Нормативний тиск та водопостачання буде відновлено протягом дня.

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