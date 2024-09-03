В Днепре из-за отсутствия электроснабжения возникли проблемы с водой на ряде улиц: адреса

В Днепре в результате отключений света возникли проблемы с водоснабжением на некоторых улицах.
Об этом сообщили в КП «Днепропроводоканал».
По состоянию на 10:45 снижено давление воды в домах по адресам:
Кроме того, из-за проведения аварийных работ прекращено водоснабжение домов, расположенных по адресам:
Нормативний тиск та водопостачання буде відновлено протягом дня.
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