В Днепре из-за отключения электричества не ездят некоторые троллейбусы

Из-за отключения тяговых подстанций на ж/м Победа некоторые троллейбусы изменили маршрут:
Маршрут №6 сокращен и временно движется от площади Соборной к переулку Добровольцев
Маршрут №12 работает в оперативном режиме, по маршруту движется 3 автономных троллейбуса
А вот маршрут №10 остановлен полностью до включения электроэнергии.
Напомним, вчера россияне снова атаковали энергосистему Украины. Поэтому в ряде областей действуют аварийные отключения электроэнергии. По словам ДТЭК, в Днепре и области сегодня действуют экстренные отключения. Предшествующие стабилизационные графики не актуальны, а света может не быть и больше 4 часов.
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