В Днепре из-за обстрела 8 июля повреждено 10 многоэтажек и 2 общежития

В результате очередной ракетной атаки на Днепр, по состоянию на 14:00 8 июля, повреждены 10 многоквартирных домов и 2 общежития.
По информации департамента по вопросам самоорганизации населения Днепровского городского совета, повреждения получили 6 домов ОСМД. По предварительному подсчету, у них выбито более 50 окон. Есть и локальные повреждения фасадов обломками.
Одна из многоэтажек ОСМД пострадала больше всего. В нем зафиксированы повреждения кровли и технического этажа. Изуродовано лифтовое оборудование.
Еще 4 многоквартирных дома и 2 общежития, на балансе департамента жилищного хозяйства Днепровского горсовета, пострадали от ракетных обстрелов. По предварительным данным, там выбито 40 окон. На месте работают представители КП «Жилсервис-5». Выбитые оконные стекла уже затягивают OSB-плитами или пленкой.
Читайте также:
Автор:
В Днепре 9 июля весь день будут выключать свет.
В Днепре экс-начальник квартирно-эксплуатационного отдела ВСУ растратил государственное имущество.
В Днепре из-за утреннего удара 8 июля пострадала ветклиника.
В Днепре из-за отключения света некоторые троллейбусы будут курсировать иначе.
В Днепре 9 июля весь день будут выключать свет.
В Днепре экс-начальник квартирно-эксплуатационного отдела ВСУ растратил государственное имущество.
В Днепре из-за утреннего удара 8 июля пострадала ветклиника.
В Днепре из-за отключения света некоторые троллейбусы будут курсировать иначе.
В школах Украины в новом учебном году будут преподавать "уроки счастья".
В Днепре пациент "нокаутировал" водителя "скорой".
В результате атаки на Днепр 8 июля пострадали 12 человек.
В Днепре возросло количество пострадавших из-за утреннего ракетного удара.
В Кривом Роге объявили траур 9 июля.
Не ждите зря.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!