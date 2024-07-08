В Днепре из-за обстрела 8 июля повреждено 10 многоэтажек и 2 общежития

В Днепре из-за обстрела повреждено 10 многоэтажек.

В результате очередной ракетной атаки на Днепр, по состоянию на 14:00 8 июля, повреждены 10 многоквартирных домов и 2 общежития.

По информации департамента по вопросам самоорганизации населения Днепровского городского совета, повреждения получили 6 домов ОСМД. По предварительному подсчету, у них выбито более 50 окон. Есть и локальные повреждения фасадов обломками.

Одна из многоэтажек ОСМД пострадала больше всего. В нем зафиксированы повреждения кровли и технического этажа. Изуродовано лифтовое оборудование.

Еще 4 многоквартирных дома и 2 общежития, на балансе департамента жилищного хозяйства Днепровского горсовета, пострадали от ракетных обстрелов. По предварительным данным, там выбито 40 окон. На месте работают представители КП «Жилсервис-5». Выбитые оконные стекла уже затягивают OSB-плитами или пленкой.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: