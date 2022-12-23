В Днепре из-за обесточивания некоторые жители остались без воды: адреса

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».
Так, прекращено водоснабжение:
Водоснабжение будет возобновлено после подачи электроэнергии.
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