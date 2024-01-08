В Днепре из-за непогоды есть изменения в работе общественного транспорта: подробности

В связи с ухудшением погодных условий сегодня, 8 января, в нашем городе есть изменения в работе общественного транспорта. Так, трамвайные, троллейбусные и автобусные маршруты будут работать по оперативному расписанию, то есть с отклонениями от графиков.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Всего на маршруты электротранспорта выйдет 220 единиц подвижного состава. Также по городу будут работать 92 автобусных маршрута с общим количеством 670 автобусов (из них 97 – большой вместимости).
Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!
Обновлено: по данным портала «EasyWay – Днепр», в Днепре временно не работает трамвай №16, а трамвай №12 курсирует до ул. Игоря Сикорского.
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