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В Днепре из-за непогоды есть изменения в работе общественного транспорта: подробности

Сегодня 07:57
просмотров

В Днепре бушует непогода - ураганный ветер, осадки, мороз.

Новости Днепра про В Днепре из-за непогоды есть изменения в работе общественного транспорта: подробности

В связи с ухудшением погодных условий сегодня, 8 января, в нашем городе есть изменения в работе общественного транспорта. Так, трамвайные, троллейбусные и автобусные маршруты будут работать по оперативному расписанию, то есть с отклонениями от графиков.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Всего на маршруты электротранспорта выйдет 220 единиц подвижного состава. Также по городу будут работать 92 автобусных маршрута с общим количеством 670 автобусов (из них 97 – большой вместимости).

Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

Обновлено: по данным портала «EasyWay – Днепр», в Днепре временно не работает трамвай №16, а трамвай №12 курсирует до ул. Игоря Сикорского.

Новости Днепра про В Днепре из-за непогоды есть изменения в работе общественного транспорта: подробности

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