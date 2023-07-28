В Днепре из-за непогоды большинство трамваев временно перестали курсировать

Непогода повалила в городе десятки деревьев и оборвала контактную сеть. Из-за этого некоторые трамваи и троллейбусы изменили или временно прекратили движение.
Об этом сообщили в департаменте транспорта горсовета.
Так, троллейбусные маршруты №8 и №9 курсируют до улицы Титова. Все остальные работают по оперативному расписанию (курсирование без соблюдения расписания движения).
Также есть изменения в движении трамваев:
Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!
Коммунальщики продолжают работать над устранением последствий непогоды и возобновлением движения электротранспорта.
Обновление информации по состоянию на 8:00:
Напомним, ранее мы писали, что в ГСЧС показали последствия ночного «тайфуна» в Днепре и области.
Читайте также:
Александра Лучка
Автор:
Вечером 27 июля Днепр неожиданно накрыла непогода.
В Днепре погодный апокалипсис.
В Днепре могут переименовать улицу в центре города.
В Днепропетровской области был замечен бизон.
Сегодня ночью на улице Даниила Галицкого горели продуктовые магазины.
Захватите с собой зонт!
27 июля Днепр накрыло непогодой.
Вечером 27 июля Днепр неожиданно накрыла непогода.
В Днепре погодный апокалипсис.
В Днепре могут переименовать улицу в центре города.
В Днепропетровской области был замечен бизон.
В Желтых Водах простятся с бойцом, погибшим во время эвакуации из Азовстали.
В воздушных силах не исключают повторения вчерашней массовой атаки.
В Днепре подросток упал со 2-го этажа.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!