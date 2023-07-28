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В Днепре из-за непогоды большинство трамваев временно перестали курсировать

Сегодня 08:00
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Днепр приходит в себя после ночного "тайфуна".

Новости Днепра про В Днепре из-за непогоды большинство трамваев временно перестали курсировать

Непогода повалила в городе десятки деревьев и оборвала контактную сеть. Из-за этого некоторые трамваи и троллейбусы изменили или временно прекратили движение.

Об этом сообщили в департаменте транспорта горсовета.

Так, троллейбусные маршруты №8 и №9 курсируют до улицы Титова. Все остальные работают по оперативному расписанию (курсирование без соблюдения расписания движения).

Также есть изменения в движении трамваев:

  • Маршруты №9, №11, №12, №14, №16, №18, №19 – движение приостановлено.
  • Маршрут №5 работает по измененному маршруту «Трубный завод – улица Рабочая». 

Учитывайте эту информацию во время поездок по городу! 

Коммунальщики продолжают работать над устранением последствий непогоды и возобновлением движения электротранспорта.

Обновление информации по состоянию на 8:00:

  • Трамваи №5 курсируют от УГУНТ к Трубному заводу;
  • Трамваи №12 возобновили движение: ездят на ул. Игоря Сикорского без заезда на просп. Богдана Хмельницкого; 
  • Трамваи №15 – движение временно приостановлено. 

Напомним, ранее мы писали, что в ГСЧС показали последствия ночного «тайфуна» в Днепре и области.

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