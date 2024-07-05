В Днепре из-за многочисленных ДТП в центре города образовались пробки (ФОТО)

Аварийный вечер в Днепре.

В пятницу 5 июля в Днепре аварийный вечер. Некоторые ДТП случились из-за непогоды, которая накрыла город под вечер, а некоторые аварии произошли по неосмотрительности водителей.

В частности, на Сичеславской Набережной пробка из-за ДТП с участием автобуса и легковушки.

Пробка из-за еще одной аварии, которая произошла на пересечении улиц Бородинская — Короленко.

ДТП возле ЗАГСа в сторону центра города.

Пробки также на Слобожанском проспекте и Новом мосту.

Большинство ДТП уже удалось урегулировать, поэтому движение постепенно восстанавливается.

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