В Днепре из-за многочисленных ДТП в центре города образовались пробки (ФОТО)

В пятницу 5 июля в Днепре аварийный вечер. Некоторые ДТП случились из-за непогоды, которая накрыла город под вечер, а некоторые аварии произошли по неосмотрительности водителей.
В частности, на Сичеславской Набережной пробка из-за ДТП с участием автобуса и легковушки.
Пробка из-за еще одной аварии, которая произошла на пересечении улиц Бородинская — Короленко.
ДТП возле ЗАГСа в сторону центра города.
Пробки также на Слобожанском проспекте и Новом мосту.
Большинство ДТП уже удалось урегулировать, поэтому движение постепенно восстанавливается.
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