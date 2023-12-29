В Днепре из-за массированного ракетного удара есть изменения в работе общественного транспорта: детали

Важная информация!

Сегодня утром россияне атаковали Днепр ракетами. К сожалению, есть прилет по торговому центру. Также повреждено много жилых домов, роддом. Сейчас известно о четырех погибших и 15 пострадавших.

В городе из-за массированного ракетного удара есть изменения в работе общественного транспорта:

трамвай №11, троллейбусы № 19, А, Б временно приостановили движение;

временно приостановили движение; автобус №155 изменена схема движения: ул. Бандеры – ул. Савченко – ул. Макарова – ул. Строителей – просп. Богдана Хмельницкого – Подстанция – Запорожское шоссе – ул. Паникахи – ж/м Тополь-3;

изменена схема движения: ул. Бандеры – ул. Савченко – ул. Макарова – ул. Строителей – просп. Богдана Хмельницкого – Подстанция – Запорожское шоссе – ул. Паникахи – ж/м Тополь-3; автобус №113 курсирует в объезд: просп. Поля – ул. Титова – просп. Богдана Хмельницкого – ул. Строителей;

курсирует в объезд: просп. Поля – ул. Титова – просп. Богдана Хмельницкого – ул. Строителей; движение автобуса №156 временно приостановлено;

временно приостановлено; автобусные маршруты №146А и 146Б двигаются не по кольцевым маршрутам. Изменена схема движения от просп. Ивана Мазепы через просп. Металлургов до улицы Криворожская и дальше по маршруту №146А до просп. Богдана Хмельницкого;

двигаются не по кольцевым маршрутам. Изменена схема движения от просп. Ивана Мазепы через просп. Металлургов до улицы Криворожская и дальше по маршруту №146А до просп. Богдана Хмельницкого; автобусный маршрут №106 следует через ул. Строителей и ул. Макарова.

Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

Обновлено: в городе возобновили движение троллейбусов №19, «А», «Б» и маршруток №156.

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