В Днепре из-за массированного ракетного удара есть изменения в работе общественного транспорта: детали

Сегодня утром россияне атаковали Днепр ракетами. К сожалению, есть прилет по торговому центру. Также повреждено много жилых домов, роддом. Сейчас известно о четырех погибших и 15 пострадавших.
В городе из-за массированного ракетного удара есть изменения в работе общественного транспорта:
Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!
Обновлено: в городе возобновили движение троллейбусов №19, «А», «Б» и маршруток №156.
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