В Днепре из-за конфликта с собакой мужчина угрожал ее владелице гранатой

В Днепре мужчина угрожал гранатой женщине, выгуливавшей собаку.

Странный конфликт произошел вечером 25 декабря по улице Богдана Хмельницкого. Неизвестный угрожал женщине гранатой, потому что та выгуливала собаку, пишет Репортер.

Женщина вызвала правоохранителей, но мужчина ушел. Позже пеший наряд патрульных нашел хулигана. Им оказался 48-летний днепрянин. Во время обыска у него нашли страйкбольную гранату.

Мужчина рассказал, что стоял возле одного из домов, когда у него возник конфликт с собакой и ее 28-летней владелицей, которая в это время выгуливала животное. Причину ссоры он не сообщил, но подтвердил слова заявительницы о том, что угрожал ей гранатой.

Хулигана забрали в участок для выяснения обстоятельств.

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