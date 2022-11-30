В Днепре из-за горе-парковщика горожанам не могли возобновить электроснабжение

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В Днепре из-за горе-парковщика энергетики не могли возобновить электроснабжение в квартиры горожан.

Как сообщают днепряне в социальных сетях, на днях в одном из дворов сгорел трансформатор, но отремонтировать его энергетики не смогли из-за… припаркованного автомобиля, который заблокировал доступ к поврежденному оборудованию.

В результате пришлось вызвать инспекторов по парковке и искать водителя. Мужчину нашли, с ним провели беседу, он переставил автомобиль, а энергетики смогли отремонтировать трансформатор.

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