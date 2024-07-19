В Днепре из-за ДТП возле цирка собирается огромная пробка и стоят троллейбусы

В Днепре возле цирка произошло ДТП, из-за которого к Центральному мосту собирается огромная пробка.

В пятницу, 19 июля, на Сичеславской Набережной, возле цирка, произошло незначительное ДТП. Об этом сообщают в Ситуационном центре Днепра.

В сторону улицы Европейской, а также перед Центральным мостом формируется огромная пробка.

Также усложнено движение общественного транспорта. Троллейбусы стоят.

Обращайте внимание при планировании маршрута.

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